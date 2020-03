Pesaro, la lavanderia resta aperta: i ladri entrano e rubano 5mila euro di gioielli

PESARO - Lascia il locale della lavanderia aperto, i ladri riescono in questo modo ad accedere all’interno dell’appartamento e a fare razzia. Il furto si è consumato in una abitazione indipendente in Strada per Novilara. Qui tra il 28 e il 29 febbraio scorsi i ladri sono riusciti ad entrare all’interno passando attraverso una pertinenza dell’abitazione che viene usata abitualmente come lavatoio/lavanderia.

I locali, che erano stati lasciati aperti malauguratamente, danno accesso alla casa. I ladri ne hanno immediatamente approfittato tanto che sono riusciti a penetrare all’interno e, senza fare troppo trambusto, hanno trovato il portagioie e portato via dei preziosi e dei monili in oro per un valore di 5000 euro circa. Il furto è stato denunciato solo ieri mattina a ai carabinieri perché l’inquilina, una donna di 56 anni, non si era accorta immediatamente dell’ammanco che aveva subito.

