Latitante tradito dalla movida: catturato mentre si diverte nel locale, fa i complimenti ai poliziotti

PESARO - Tradito dalla movida. Durante i controlli del sabato sera disposti dal Questore gli agenti della squadra volante sono entrati in un noto e frequentato locale e la loro attenzione si è posata su un giovane. Non un volto sconosciuto. Si trattava di un albanese di 22 anni, latitante, ricercato per diversi reati commessi in città. Si era reso irreperibile anche fornendo false identità ma la voglia di divertirsi lo ha fatto scoprire.

Per evitare pericolosi parapiglia dentro il locale gli agenti della volante, d’accordo con il personale della sicurezza e con i gestori, decidevano di far presidiare le porte di emergenza dalla vigilanza, per evitare un’eventuale fuga del ragazzo che con un azione fulminea è stato bloccato e ammanettato. Lo stesso si è complimentato con della rapidità con cui è stato fermato, nonché della memoria visiva dei poliziotti che lo avevano riconosciuto sebbene fossero passati almeno un paio d’anni dall’ultima volta a Pesaro. All’uomo è stata notificata la condanna per gli oltre due anni di detenzione che deve scontare, ed è stato rinchiuso a Villa Fastiggi.

