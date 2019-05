Lascia la borsa sulla sedia: derubata durante la visita in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Aspettando il proprio turno per un esame una paziente ha lasciato la borsa nella sala d’attesa e quando è tornata ha trovato il portafoglio senza 50 euro. «E’ successo all’ospedale di Muraglia - racconta la signora -dovevo fare un Datscan ed ero in sala d’attesa. Quando sono stata chiamata mi è stato detto di lasciare tutto sulla sedia, tornando a prendere le mie cose, dopo che mi avevano iniettato il liquido di contrasto, ho aperto la borsa e mi sono accorta che che dei miei 60 euro che portavo erano rimasti solo 10. Ho un’ abitudine prima di uscire: prendo sempre visione dei soldi che porto in quanto sono disabile e prendo l’autobus. Il fatto in sè non è gravissimo ma porta ad una riflessione su dove siamo arrivati se non si può neanche lasciare una borsa in sala d’attesa di un ospedale, per 10 minuti dove c’erano circa 20 persone».