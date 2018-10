Lascia un biglietto e s'incammina â€‹sui binari: salvato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Gli agenti della Polizia, verso l’ora di pranzo hanno compiuto un nuovo salvataggio nei confronti di un 60enne che minacciava il gesto estremo. La chiamata è arrivata alla centrale da alcuni passanti che hanno visto un uomo sui binari tra Pesaro e Fano all’altezza di Fossosejore. Effettivamente hanno trovato l’uomo che camminava sulla massicciata ferroviaria e l’hanno portato via “di peso”. Si tratta di un sessantenne di Fermignano già noto per problemi psichici. Da un successivo controllo infatti si scoprirà che in macchina aveva lasciato dei fogli di carta dai quali si evinceva la volontà di compiere un gesto estremo.