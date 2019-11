Pesaro, sentono il ladro nella stanza accanto e riescono a metterlo in fuga urlando

PESARO - Scoprono il ladro che sta per entrare in casa e lo cacciano a suon di urla. Quattro i furti registrati mercoledì sera tra tentati e riusciti. Tutti tra le 19 e le 21, momento in cui gli inquilini spesso sono assenti. Ma non sempre. Infatti erano da poco passate le 20 quando in via Catalani, nella zona del campus scolastico, una famiglia ha sentito dei rumori provenire dall’altra stanza.

Avevano lasciato una finestra aperta e un ladro ha tentato subito di approfittarne. Ma dopo aver provato a introdursi è stato subito scoperto. Momenti di apprensione tra urla e grida: “Vattene”. Il ladro è scappato a gambe levate e per fortuna non c’è stato alcun contatto con gli inquilini che hanno dato immediatamente l’allarme alla Polizia. Gli agenti della Volante sono intervenuti e hanno effettuato un sopralluogo per cercare di rintracciare il sospettato ed effettuare i rilievi del caso. Altri colpi sono stati invece denunciati ai carabinieri della stazione di Pesaro.



In via Bertani nel tardo pomeriggio i ladri sono entrati forzando il portone in un appartamento in cerca di oro e preziosi, ma dopo aver messo tutto sotto sopra, se ne sono andati a mani vuote. Non hanno trovato nulla di valore e quindi hanno desistito. I carabinieri sono intervenuti per un sopralluogo. Altro caso, poco distante in via Ugolini, verso le 21,30. Al rientro il proprietario ha notato che qualcuno era entrato nell’abitazione e aveva messo tutto a soqquadro. Ma anche in questo caso i malviventi non hanno portato via nulla. Niente oro o preziosi. Vista la vicinanza dei due appartamenti è probabile che possa trattarsi della stessa banda. Colpo riuscito invece in strada Sotto le Selve, nella zona dell’interquartieri. Qui i ladri hanno forzato una porta finestra e sono riusciti a entrare. Una volta all’interno, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno rovistato ovunque finchè non hanno trovato alcuni oggetti in oro e preziosi. Il valore è ancora da quantificare ma si parla di alcune centinaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per un sopralluogo. Raid di furti che si intensificano in autunno. La scorsa settimana ci sono stati alcuni episodi. Un caso in via Luino, una traversa di via Goito in zona Pantano. Qui i ladri hanno agito durante la mattina approfittando dell’assenza dell’inquilino, un anziano signore pesarese. Hanno svuotato i cassetti per arrivare alla scatola dei preziosi. Hanno rubato anelli, collane e oro per un valore stimato di circa 10 mila euro. Altro colpo in via Giambattista Vico nella zona di Montegranaro Muraglia. Qui avevano portato via una scatola molto particolare. All’interno una collezione di monete da 2 euro per un valore di circa 2000 euro. Ma attenzione perché certe monte di questo taglio possono avere anche un valore molto alto.

