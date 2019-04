I ladri entrano dal terrazzo mentre la mamma sta cullando il suo bebè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ladri sorpresi in casa mentre la moglie addormenta il bambino e il padre è in bagno. E’ successo in via Leonardi nella zona di Soria l’altra sera poco dopo le 21. I ladri hanno tentato di entrare passando dal balcone al primo piano. Hanno forzato la porta scorrevole del terrazzino e sono finiti in salotto. Ma il rumore è stato sentito dall’inquilino che è uscito dal bagno e si è trovato di fronte due ragazzi giovani, vestiti di scuro e con il volto parzialmente coperto.Ha iniziato a urlare e i due sono scappati dal terrazzino. Per fortuna nessun contatto tra i ladri e l’inquilino. Ma tantissimo spavento perché la famiglia, compreso il bambino, era in casa al momento del furto. I malviventi, nonostante il poco tempo, sono comunque riusciti a prendersi un portafoglio. Dentro c’erano circa un centinaio di euro oltre a tutti i documenti e le carte. Sul posto è intervenuta la volante della Polizia che ha raccolto le testimonianze e le descrizioni dei due.