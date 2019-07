I ladri approfittano del temporale per fare razzia di biciclette elettriche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il ladro arriva con la pioggia e colpisce quando il centro storico si svuota perchè imperversa il temporale. Fuggi fuggi di persone, strade deserte. O quasi. A entrare in azione un ladro, anzi dei ladri, di biciclette, categoria tornata prepotentemente di moda con il lievitare del valore economico dei cicli, sempre più sofisticati, attrezzati e quindi costosi.Con un ottimo mercato clandestino dove piazzarli, pezzi di ricambio compresi. Sabato sera a essere prese di mira sono state alcune strade attorno al cuore del centro storico tra piazza del Popolo e via San Francesco: via Diaz, via Nobili e via Ardizi. Nessuna bici pare invece che sia sparita da largo Miccichè forse perchè la telecamera di sorveglianza recentemente installata ha funto da valido deterrente. A finire nel mirino sono state le bici posteggiate nelle apposite rastrelliere. Ma attenzione non dei cicli qualsiasi, come possono esserlo per esempio quelli trafugati per i classici furti d’uso, i malintenzionati pare che abbiamo scelto esclusivamente delle bici elettriche e a pedalata assistita, modelli più costosi (superano con facilità i mille euro) ma anche molto più facile da riciclare per accontentare la domanda.