I ladri di slot rubano anche le registrazioni delle telecamere

PESARO - Colpo da professionisti nella notte alla sala scommesse e Punto Snai di piazzale Agide Fava, nel cuore del “Curvone”. Una banda è riuscita a sfondare l’ingresso e ad entrare all’interno del locale in quel momento chiuso per trafugare tutte le slot presenti con quanto contenevano, oltre 4mila euro. Le slot trafugate sono state portate all’esterno per essere aperte altrove. Che il colpo sia stato messo a segno da professionisti che sapevano dove e come colpire lo si evince soprattutto da un particolare: insieme alle slot i ladri hanno anche rubato le video registrazioni delle immagini impresse dalle telecamere di sicurezza posizionate in punti strategici della sala scommesse. In questo modo hanno vanificato l’obiettivo della videosorveglianza rendendo più difficile il lavoro degli inquirenti per arrivare a un’identificazione dei malviventi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il furto è avvenuto nel cuore della notte ma in zona molto centrale, ma sembra che nessuno si sia accorto di quanto avvenuto.