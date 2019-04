I ladri all'asilo rubano i soldi raccolti dai bambini per andare in gita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ladri che non si fermano neanche di fronte a una scuola dell’infanzia, neppure di fronte a dei risparmi dei bambini. Furto alla scuola primaria di Vismara il Giardino delle Meraviglie. Ieri mattina quando il personale scolastico ha aperto l’istituto alle 7,10 l’amara sorpresa. «Ho trovato tutto a terra, tutti gli armadietti dei bambini aperti. Un vero caos. Sono entrati dalla porta della cucina che hanno forzato probabilmente con un piede di porco» raccontano dalla scuola. Ma i ladri hanno cercato a fondo e rovistato ovunque perché aprendo cassetti e lucchetti sono riusciti a trovare circa 800 euro, che avevano uno scopo ben preciso. La coordinatrice della scuola dell’infanzia è sconsolata: «Erano i soldi raccolti in occasione dei mercatini di Natale e del mercato delle meraviglie. Un modo per autofinanziare degli acquisti scolastici, soprattutto per quanto riguarda i giochi in giardino. E una parte serviva per la gita a un vivaio e ai musei civici. Insomma tutti destinati ad attività didattiche e per i bambini. Fondi raccolti dalle quattro classi della scuola dell’infanzia. Abbiamo trovato tutto sotto sopra, una cosa inconcepibile. Non si fermano neppure davanti ai soldi per i bambini».