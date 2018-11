I ladri non lasciano tregua: svaligiate due aziende e un'abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Notte di furti, ancora un’altra. Colpite aziende e una abitazione, sempre nel quartiere di Loreto-Montegranaro. Già bersagliato dai furti in questi giorni. Il primo caso alla Wurth di strada Montefeltro intorno alle 20,05. Un orario particolare, al termine della giornata di lavoro. Secondo una prima ricostruzione della squadra Volante della Polizia intervenuta sul posto, quattro o cinque uomini tutti travisati con passamontagna si sono introdotti all’interno del negozio dopo aver forzato la porta finestra. Una volta all’interno hanno asportato vari utensili per un valore stimato di 5000 euro circa. Alle 2 di notte un tentativo di furto in via Ferraro Manlio nella zona industriale di strada delle Regioni, un tentato furto alla ditta Battisti, ma i ladri sono stati messi un fuga dall’allarme. Alcuni residenti di via Michelini Tocci, zona Loreto, hanno segnalato un furto in abitazione l’altra notte all’altezza di via Locchi. Le modalità sono le solite, collaudate.