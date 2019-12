Pesaro, ladri scatenati nelle case e a scuola: in un appartamento rubati 25mila euro di gioielli

PESARO - Un furto di gioielli da oltre 20 mila euro. Ma oltre ai professionisti ci sono ladri balordi e da pochi spicci. Mentre un proprietario di casa ha messo in fuga un altro malvivente. Parliamo di quattro episodi distinti tutti dislocati nel territorio. In via Mentana a Montelabbate di Vallefoglia i ladri hanno forzato una finestra e sono entrati all’interno. Qui hanno messo tutto sottosopra finchè hanno trovato i gioielli di famiglia, una coppia sulla quarantina. Secondo una prima ricognizione della famiglia presentata ai carabinieri si parla di un ammanco per un valore di circa 25 mila euro. Insomma, un colpo ben mirato.

I ladri hanno agito a Vallefoglia anche in una scuola, precisamente all’istituto comprensivo di Pian Del Bruscolo. Qui hanno rotto una finestra e sono entrati all’interno dove hanno puntato ai distributori automatici di merendine. All’interno l’incasso della settimana tanto che hanno rubato circa 300 euro tutti in monetine. Anche in questo caso il furto è stato denunciato ai carabinieri. Tentato colpo in via Basento, a Vismara. Anche in questo caso, sulla scia di furti avvenuti nei giorni scorsi, i ladri hanno colpito in una zona periferica. Ma si parla di un tentato furto in abitazione perché il ladro è stato disturbato dalla proprietaria che era al piano di sotto della palazzina a due piani ed è scappato, messo in fuga dalla donna. Il furto è stato denunciato alla Polizia che è intervenuta sul posto. Vismara mancava all'appello dei quartieri decentrati presi di mira. Infine da registrare un furto di un cellulare di un infermiere al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro. Un balordo ha approfittato di qualche attimo di concitazione rispetto agli interventi e ha frugato nella zona dove il personale si cambia. Il furto è stato denunciato ai carabinieri.

