Ladri scatenati all'assalto dei garage: rubati scooter e attrezzi

PESARO - Obiettivo dei ladri diventano i garage e i loro contenuti. Doppio colpo nella zona di Soria in particolare in via Hermada dove poco dopo le 23 i ladri hanno forzato la porta di un garage di un appartamento. Una volta all’interno sono riusciti ad asportare uno scooter Scarabeo. I proprietari erano assenti ma alcuni vicini hanno sentito e hanno dato l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri. I militari sono arrivati subito in zona e hanno fatto un giro di perlustrazione nelle vie limitrofe. Probabilmente sono stati visti da chi ha rubato Lo scarabeo tant’è che il motorino è stato trovato pochi minuti dopo abbandonato. I ladri hanno quindi preferito lasciare lo scooter piuttosto che farsi beccare con la refurtiva. Lo Scarabeo è stato restituito al legittimo proprietario. Sempre in quell’ora i carabinieri sono stati allertati per un altro furto in garage a Soria. Il proprietario dell’appartamento ha denunciato La sparizione di alcuni attrezzi da lavoro come trapani e martelli per 350 euro. L’auto dei carabinieri ha perlustrato la zona e ha trovato un ragazzo sospetto con uno zaino. L’hanno perquisito e all’interno c’erano gli attrezzi scomparsi. L’uomo, un ucraino di 31 anni, è stato denunciato per ricettazione e gli attrezzi restituiti al legittimo proprietario.