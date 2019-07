I ladri rubano nella notte â€‹l'opera di Blub il Banksy italiano

di Luigi Benelli

PESARO - Scardinato lo sportello delle utenze per rubare un’opera di Blub, uno dei più grandi artisti urbani italiani del momento, segnalato dal Guardian tra i 10 migliori street artist in circolazione.Nei giorni scorsi sono apparse 5 opere tra Candelara e Pesaro, ma due sono già sparite. In particolare al borgo di San Rocco, nel complesso architettonico che ospita anche la chiesa appena restaurata, faceva bella mostra l’immagine della Madonna del Parto, tratta dal celebre dipinto di Piero Della Francesca, naturalmente anche lei immersa nell’acqua, con la maschera e le immancabili bollicine ad indicare il fatto che sta respirando sott’acqua. Usiamo il passato perché oggi resta solo lo scanso da cui emergono i tubi.