Pesaro, i ladri rubano un furgone con attrezzature fotografiche: colpo da 35mila euro

PESARO - L’obiettivo dei ladri è uno studio fotografico. Brutta sorpresa ieri mattina per i titolari dello studio Leon, a Borgo Santa Maria, uno dei primi punti italiani per la fotografia a carattere industriale coi suoi 12 teatri di posa dove creare scenografie. Lo studio Leon è ubicato nell’area industriale in via Dell’Industria ed è molto conosciuto per la sua attività.

A far visita allo stabilimento durante il weekend sono stati i ladri che hanno rubato un furgone con all’interno delle macchine fotografiche e attrezzature professionali. I titolari hanno denunciato il furto ai carabinieri che hanno raccolto la denuncia. Secondo una prima stima, si parla di un furto per un valore complessivo, tra il furgone e l’attrezzatura per oltre 35mila euro.

