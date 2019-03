I ladri ripuliscono la cassa del bar e sventrano la slot machine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto al bar Carla, in pieno centro a Pesaro. Tutto per gli spicci e le banconote delle slot machine. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì in Corso XI Settembre. I ladri hanno forzato la porta di ingresso del locale e sono penetrati all’interno. Qui hanno preso quanto restava dell’incasso dal registratore di cassa, circa 250 euro in contanti. Poi si sono accaniti contro una delle macchinette slot machine. Ne hanno forzato la struttura per poter accedere alla cassetta che contiene i soldi e le banconote. Una volta aperta hanno prelevato tutto il contante. La cifra è ancora da quantificare ma si parla di alcune centinaia di euro. Le slot sono obiettivi ambiti dai ladri che armati di piede di porco e attrezzi le aprono spesso sul posto. I proprietari del bar si sono accorti ieri mattina, quando all’apertura dell’esercizio commerciale, hanno visto la porta forzata e poi l’ammanco oltre ai danni alla macchinetta. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pesaro che hanno effettuato un sopralluogo.