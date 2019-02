Ladri pigliatutto: rubato in una casa anche un paio di scarpe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furti in casa, questa volta i ladri mettono nel mirino due abitazioni di Pantano. E come bottino non disdegnano neppure le scarpe. Anche un bel paio di sneakers possono diventare bottino per i ladri. Il primo intervento delle Volanti della Polizia è avvenuto poco dopo le 21 in via Montanari, nel quartiere di Pantano vicino a via Ciro Menotti. I ladri sono saliti sul balcone al primo piano dove hanno praticato un foro nel vetro della portafinestra della cucina. Hanno rovistato un po’ dappertutto e si sono portati via una banconota da 100 euro, ma anche un portachiavi in argento e persino due paia di scarpe. Stesso metodo anche in via Campo Sportivo dove i ladri hanno praticato il foro nella finestra. Una volta dentro, tutto sottosopra. Qui hanno portato via l’argenteria e monili d’oro il cui valore è ancora da quantificare.