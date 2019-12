Pesaro, i ladri colpiscono in periferia e sulle colline: caccia alla banda della Ford Focus grigia

PESARO I ladri ora prediligono i quartieri decentrati o le periferie rispetto al centro storico di Pesaro. C’è una banda (ma forse anche più d’una) che negli ultimi giorni con cadenza seriale è in azione nel territorio come dimostrano i furti tutti concentrati in zone limitrofe a Pesaro, tra hinterland, frazioni e borghi collinari.

L’ultimo caso è accaduto a cavallo tra il tardo pomeriggio e l’ora di cena di martedì a Novilara in via Brizio dov’è stato segnalato un tentativo di intrusione in un appartamento. I malviventi hanno tentato di forzare la porta d’ingresso ma non ci sono riusciti. L’orario scelto è tra le 18 e le 20 quando si presume che la gente non sia ancora in casa per cena e dalle finestre si può scorgere la luce accesa o meno. I ladri avrebbero tentato di entrare anche in un altro appartamento ma senza successo. Il giorno prima colpi nella stessa fascia oraria a Villa Ceccolini. Nel fine settimana avevano colpito nell’hinterland In via Vespucci a Padiglione avevano forzato la porta con un cacciavite e preso 2000 euro di gioielli asportati. Altro colpo in strada del Pozzo dove avevano trovato monili in oro. Proprio in occasione di questi furti alcuni hanno visto 4 persone a volto scoperto a bordo di una Ford Focus grigia probabilmente rubata e che ora è ricercata dalle forze dell’ordine. La stessa auto è stata impressa dalle telecamere di sorveglianza.

