I ladri non vanno in ferie: saccheggiato un negozio di estintori

PESARO - Ancora furti da aggiungere al lungo elenco da aggiornare ormai a cadenza quotidiana. Questa volta a finire nel mirino è stato un negozio, un punto vendita di estintori che ha aperto in via Giolitti dove un tempo c’era l’ambulatorio veterinario che si è trasferito in un altro quartiere.E’ accaduto nel tardo pomeriggio di Santo Stefano quando i negozi e l’attività delle via commerciale erano chiusi per la festività se si esclude una pizzeria e qualche altro esercizio pubblico aperti. Nessuno pare comunque aver notato nulla di strano o movimenti sospetti lungo la strada.l ladro (o i ladri), è riuscito a forzare la porta d’ingresso e una volta entrato all’interno ha cercato la cassa per aprirla e rubarvi tutto quanto vi era contenuto. Non c’era il solito fondo cassa di poche decine di euro ma una somma più consistente di oltre 1.500 euro. Il malvivente si è impossessato del contante e poi è scappato facendo perdere le sue tracce.