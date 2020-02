Pesaro, i ladri dei negozi non concedono tregua: incursioni notturne nella pizzeria e in due bar

PESARO - Furti seriali nei bar e piccoli negozi, l’ondata continua. Il fondo cassa non è mai un bottino importante, ma i danni agli infissi e la sensazione di essere violati restano. Nella notte tra sabato e domenica ci sono da registrare altri episodi. Uno al bar pizzeria Miralfiore in via Cimarosa. Il copione è sempre lo stesso.

Un ladro solitario o una piccola banda di balordi ha forzato la porta di ingresso e una volta dentro hanno puntato alla cassa da cui hanno preso la rimanenza degli incassi del weekend, qualche decina di euro. Altro colpo nella zona dei licei al Campus, dove dal bar hanno preso il fondo cassa, circa 300 euro. Infine un tentativo di furto al Bar Mirò di via Mameli. Hanno provato a scardinare la porta, ma i ladri sono scappati senza riuscire ad entrare. Però si sono portati via la maniglia. Dunque niente bottino, ma tanti danni. Un’ondata di furti che continua da giorni.

