I ladri senza cuore devastano il centro d'aggregazione e se ne vanno con due pc portatili

PESARO - I ladri rovistano e rubano al centro di aggregazione per bambini e ragazzi. Il blitz durante la notte quando il centro è chiuso. Non è chiaro se ad agire sia una stata una o più persone. Resta il fatto che ieri mattina i militari di una pattugli di carabinieri del nucleo operativo radio mobile hanno effettuato un sopralluogo nei locali del centro di aggregazione per un furto avvenuto all’interno della struttura.

Si tratta del centro La Coccinella di via Ciro Menotti nel quartiere di Pantano.

Per accedere al centro i ladri hanno forzato il portone di ingresso e una volta all’interno hanno iniziato a frugare nelle aule utilizzate per il doposcuola di bambini e ragazzini, aprire cassetti, armadietti e ribaltare tutto quello che hanno potuto.

Quanto al bottino arraffato nell’occasione hanno portato via due computer portatili e lasciato tutto in disordine provocando quindi anche danni. Il personale del centro La Coccinella si è accorto di quanto accaduto ieri mattina l momento dell’apertura del centro. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili del furto. Nel centro non ci sono telecamere che possano agevolare l’indagine.

