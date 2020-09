I ladri adesso a Pesaro smontano le auto: rubato cruscotto e volante da una Bmw

PESARO - I ladri si rubano addirittura un volante di un’auto. E se la macchina è una Bmw, si scopre che esiste un mercato clandestino e che in tutta Italia furti di questo tipo sono praticati da alcune bande dell’Est Europa. Il fatto è accaduto in via Kennedy nella notte.





I ladri hanno rotto il finestrino posteriore di una Bmw X3 e hanno letteralmente smontato il volante e il cruscotto. Sono componenti molto avanzate tecnologicamente che possono finire nel mercato nero dei pezzi di ricambio di auto. Nel volante c’è anche l’airbag, è fornito di comandi, come il volume dell’autoradio e l’acceleratore manuale. Ma anche il navigatore e tutto quanto c’è nel cruscotto dei comandi. Un lavoro fatto da professionisti, che in pochi minuti hanno smontato il tutto senza danneggiarlo perché altrimenti il pezzo rubato non potrà più essere rivenduto sul mercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA