Torna a colpire la banda dei predoni delle Bmw: rubato un altro volante hi-tech

PESARO - Sempre nelle notti del weekend: è il terzo volante di una Bmw divelto e rubato. Una banda specializzata che sta rastrellando anche Pesaro.

Perché questo sta diventando un furto sempre più comune in Italia tanto che esiste persino un gruppo Facebook dove le vittime raccontano i furti subiti.

i tratta di un pezzo di valore, un volante di ultima generazione con una serie di comandi tali da rendere le auto all’avanguardia. Un pezzo tale da alimentare un mercato nero che arriva fino all’Est Europa come dimostrano alcuni arresti a Milano e Lecco. Bande che li portano all’estero e li rivendono. Venerdì notte in viale XXIV Maggio un altro caso anche a Pesaro. La Bmw era parcheggiata in strada, è stato rotto il finestrino, messo fuori uso l’allarme e con un lavoro certosino da professionisti i ladri hanno staccato il volante e il sistema satellitare. Il proprietario si è accorto la mattina seguente e ha denunciato il furto alla Polizia.

Dieci giorni fa razziati i comandi di una Bmw 320 nuova sulla panoramica Ardizio. Lo scorso 20 settembre un episodio identico accaduto in via Kennedy. I ladri avevano rotto il finestrino posteriore di una Bmw X3 e hanno smontato il volante e il cruscotto. Nel volante c’è anche l’airbag, è fornito di comandi, come il volume dell’autoradio e l’acceleratore manuale. Ma anche il navigatore e tutto quanto c’è nel cruscotto dei comandi. Un paio di giorni fa una Bmw era stata rubata da una autofficina di Osteria Nuova, ma grazie al Gps è stata rintracciata dai carabinieri.

