Ladri d'auto ancora scatenati: spariscono in un lampo nella notte una Golf una Audi A3

PESARO - Ancora furti d’auto a Pesaro. Nella notte tra lunedì e martedì altri due colpi. Il primo ai danni di una Volkswagen Golf in via Perosi e l’altro ai danni di una Audi A3 rubata in via Isonzo.

La scorsa settimana era accaduto un fatto simile. Una Volkswagen Tiguan era stata rubata in via Del Novecento in zona Celletta e una Polo in via D’Ambrosi. Sul caso indagano i carabinieri che stanno effettuando degli accertamenti su quanto accaduto. Un caso non nuovo perché anche a Fano una decina di giorni fa alcune auto erano state rubate per poi essere rinvenute a Cerignola, in Puglia. Furti che hanno avuto inizio un mese fa quando erano stati registrati in zona mare. Pezzi di ricambio o auto intere che funzionano a meraviglia nel mercato nero. Pare esserci un racket di quattro ruote anche perché una decina di giorni fa a finire nel mirino dei ladri erano state le marmitte delle auto. La mappatura parla di casi lungo viale della Liberazione, nel parcheggio di fronte alla caserma dell’esercito, nella zona del San Decenzio ma anche a Borgo Santa Maria e Pantano. La tecnica? Il ladro la taglia con un flex portatile. Sul mercato del riciclaggio i ladri possono arrivare a rivendere il pezzo destinato a officine abusive o laboratori clandestini attorno ai 100 euro. Ma c’è anche altro, perché le marmitte vantano la presenza di metalli preziosi, primo tra tutti il palladio. E il danno per la vittima è più consistente e si aggira quasi ai 2000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA