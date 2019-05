I proprietari escono, i ladri forza la porta e porano via 5mila euro di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Colpo in appartamento, rubati gioielli e contanti. E’ successo in una abitazione in via Gasparri, in zona Loreto. Nella serata di mercoledì i ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa, hanno forzato il portone di ingresso dell’appartamento. Hanno manomesso la serratura con degli arnesi da scasso e sono entrati. Una volta all’interno dell’appartamento hanno aperto cassetti e armadi in cerca di preziosi e soldi. Sono riusciti a trovare contanti e monili in oro come collane, anelli e bracciali per un valore complessivo di circa 5000 euro.Al rientro a casa, il proprietario ha trovato la porta forza e tutto sottosopra. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Pesaro.