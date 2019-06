I ladri forzano la finestra e razziano migliaia di euro in sigarette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto con spaccata al bar tabacchi. Non è la prima volta che il locale subisce la visita dei ladri. E’ successo intorno alle 3 di notte all’Agip di Strada Delle Regioni, sulla Montelabbatese. I ladri hanno forzato la finestra laterale dell’Eni Cafè e sono entrati. In negozio raccontano quanto accaduto. “Dalle immagini di videosorveglianza – spiegano – si vedono tre persone incappucciate entrare all’interno del locale. L’allarme è scattato regolarmente, ci siamo subito precipitati a vedere. Ma hanno agito in pochissimi istanti e di loro non c’era alcuna traccia al nostro arrivo. Si vedono arrivare a piedi”. Una volta dentro hanno arraffato il fondo cassa, birre e soprattutto i tabacchi. “Avevamo avuto la consegna delle sigarette ieri – continuano all’Eni Cafè – quindi parliamo di diverso materiale. Stiamo facendo l’inventario per capire su quanto possa aggirarsi il danno, ma parliamo di migliaia di euro”