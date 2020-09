Pesaro, i ladri ripuliscono la casa, se ne vanno e poi tornano e prendono anche gli alcolici

PESARO - I ladri tornano per completare l’opera. Furto in due tempi al Chiringuito in viale Trieste a Pesaro: prima i soldi e poi gli alcolici.

E’ successo nella notte tra il 29 e il 30 agosto, tra le 4 e le 6. Un lasso di tempo abbastanza ampio perché i ladri, più di uno, sono entrati una prima volta forzando la saracinesca. Si sono diretti alla cassa da dove hanno asportato 3300 euro in contanti.



E se ne sono andati. Erano a volto coperto e sono stati immortalati dalle telecamere. Non paghi del bottino raccolto, dopo qualche tempo sono tornati di nuovo e questa volta hanno fatto razzia di bottiglie di super alcolici. Ne hanno portate via una ventina . La mattina seguente il titolare si è accorto di quanto è accaduto e ha denunciato il furto ai carabinieri che indagano.

