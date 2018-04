Ladri in casa: pubblica video su Facebook e offre la taglia per chi sa qualcosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il video mostra cinque persone vestite tutte allo stesso modo, a volto coperto che si aggirano nella proprietà di un residente di Pozzo Alto, sopra Borgo Santa Maria. Torna l’incubo dei ladri, ma per fortuna questa volta si è trattato solo di un tentato furto. Ma le immagini di video sorveglianza interne alla casa e al giardino sono finite in rete, nel gruppo Facebook Sos Furti, e i cittadini hanno invaso il post di commenti di preoccupazione.Il proprietario di casa ha anche lanciato un messaggio offrendo “200 euro di ricompensa a avesse qualche informazione riguardi un’Audi A5 coupé versione 2007/2008 2.7 o 3.0 tdi grigio scura con una targa che inizia per DV. Cinque persone con calzamaglia, guanti, ricetrasmittente e armati, hanno tentato di entrare dentro casa nostra, non curandosi neanche delle telecamere. Appena hanno provato ad aprire le persiane di casa è scattato l’allarme e sono fuggiti con l’auto in questione”. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che sono intervenuti per un sopralluogo e hanno acquisito anche le immagini delle telecamere interne all’abitazione. I cinque si vedono mentre si aggirano attorno a casa, scavalcano dei muri di recinzione.