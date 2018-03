Ladri in casa del fotografo rubano le macchine gli obiettivi ed i flash

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto a casa del fotografo Danilo Billi, rubate due macchine, tre obiettivi e flash per oltre 5000 euro. E’ successo domenica pomeriggio, nel solito orario scelto dai ladri per colpire, quando molte persone sono assenti per la classica uscita festiva. Alcuni vicini di casa del giornalista-fotografo hanno riferito di aver sentito più volte suonare il campanello nell’abitazione di via Cecchi. Evidentemente i ladri devono aver verificato che in casa non vi fosse nessuno per poter quindi agire indisturbati. Sono poi entrati dal cortile interno e hanno forzato la porta finestra. Una volta dentro hanno iniziato a rovistare dappertutto mettendo a soqquadro l’abitazione. Hanno aperto armadi, svuotato cassetti. Non c’era nulla di valore come contanti o oro, così i ladri hanno pensato di rubare due macchine fotografiche, tre obiettivi e due flash.