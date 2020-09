Pesaro, i ladri in casa aprono la cassaforte con un flessibile e fanno il pieno di contanti e gioielli

PESARO - I proprietari non ci sono e i ladri entrano in azione. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio in un appartamento in via Nino Bixio, al civico 8, a ridosso del centro storico di Pesaro.

Hanno aperto la cassaforte con un flessibile e sono fuggiti con gioielli e una bella somma in contanti.



I malviventi sono riusciti a entrare in assenza dei proprietari e una volta all’interno si sono messi a cercare la cassaforte. Una volta trovata l’hanno aperta impiegando un flessibile. A quel punto hanno rubato dall’interno tutto quanto conteneva: trafugati oltre duemila euro in contanti nonchè diversi preziosi - gioielli, monili e oggetti d’oro - per un valore ancora da quantificare. Sul posto per il sopralluogo la polizia scientifica insieme agli agenti della squadra mobile.

