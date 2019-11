Pesaro, i ladri non lasciano tregua: a caccia di gioielli e soldi in due negozi e tre appartamenti

PESARO - Una ondata di furti che non ha risparmiato nessuno, abitazioni e negozi nel mirino dei ladri. La squadra volante della polizia ha eseguito numerosi sopralluoghi dopo le segnalazioni dei commercianti e degli inquilini. Il primo caso è stato all'emporio Campo Base nelle vicinanze del parco Miralfiore nella notte fra giovedì e venerdì. I malviventi sono entrati da una porta laterale portandola con un cacciavite. Una volta all'interno si sono diretti verso la cassa e hanno asportato tutto il contenuto del registratore.

Altro colpo questa volta in via Andrea Costa ai danni di un alimentari. I ladri secondo le prime ricostruzioni avrebbero usato un piede di porco per forzare la porta principale, una volta all'interno si sono diretti verso la cassa e hanno asportato tutto il cassetto con l'intero contenuto. Nel tardo pomeriggio di venerdì sono state visitate alcune abitazioni. In via dei Frutteti, a Case Bruciate i ladri sono saliti al secondo piano hanno portato una porta finestra. Una volta all'interno hanno messo l'intera abitazione a soqquadro per cercare contanti e Preziosi. Altro colpo in Viale Trento dove i ladri hanno approfittato di una porta secondaria di un'abitazione per entrare. Una giornata piena quella di venerdì perché i poliziotti sono intervenuti in via dei Susini intorno alle 22:30 per effettuare i rilievi In seguito a un furto in un'abitazione. I ladri sarebbero passati da una porta finestra nella zona della cucina. L'hanno forzata e sono entrati. Anche qui copione è lo stesso: hanno messo tutto a soqquadro cercando oggetti e contanti.

