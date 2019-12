Pesaro, i ladri a caccia di auto d'epoca: scomparsa nella notte la mitica "Due Cavalli"

PESARO - I ladri si rubano persino l’auto d’epoca. Questa mattina a Pesaro è stato denunciato il furto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì di una macchina storica. Si tratta del mitico modello Citroen “Az Ka/B”, più nota come “2 cavalli”.

L’auto era parcheggiata a Novilara in contrada piano San Michele e i ladri hanno agito in piena notte per portarla via. Sil furto indagano i carabinieri. Il suo valore, in un mercato fatto di appassionati, si aggira attorno ai 7000 euro. Si tratta di un veicolo che nasce a Parigi e viene messo sul mercato negli anni ’40 del Novecento. Da allora continue evoluzioni. I due fari tondi sono montati su sostegni che fuoriescono dal cofano motore costituito da lamiera ondulata. Un vero marchio di fabbrica.

