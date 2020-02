Pesaro, ladri e balordi all'assalto nei negozi: rubati 40 cellulari e ripulita la cassa del kebab

PESARO - Continuano i colpi di ladruncoli e balordi contro i negozi del centro di Pesaro. Dopo le razzie in via Cavour ed in via San Francesco, questa volta è finita nel mirino la zona dell'ospedale.

Il colpo più sostanzioso in un negozio di telefonia, l’Ms Enterprise dove hanno forzato la porta e razziato 40 cellulari oltre a 1000 euro in contanti per un totale di danni di circa 4500 euro. Infine un colpo anche al Kebab della stessa via, dove hanno preso circa 450 euro dalla cassa.

