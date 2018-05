I ladri in azienda svuotano il fondo cassa e rubano un furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto in azienda, portato via un Ducato. Le bande di ladri scelgono mezzi con cui magari mettere a segno altri furti in zona per poi abbandonare il veicolo rubato. Il colpo alla ex Iterby, nella notte tra domenica e lunedìI titolari si sono accorti questa mattina di quanto accaduto. Una volta aperta l’azienda hanno visto che la porta era stata forzata. I ladri sono penetrati all’interno, ma non hanno trovato granchè. Si sono limitati a prendere circa un centinaio di euro dalla cassa. Poi si sono concentrati su un Ducato parcheggiato fuori e l’hanno portato via. Sul posto non ci sono allarmi. È intervenuta la Polizia che sta portando avanti le indagini nel tentativo di ritrovare il mezzo rubato alla ditta.