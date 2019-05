I ladri forzano il portone dell'azienda â€‹e fuggono con 20mila euro di ottone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - I ladri cambiano obiettivi, sono sempre più organizzati e in grado di ricettare ogni tipo di prodotto. Compreso l’ottone. Ieri notte una banda di malviventi ha fatto visita alla ditta Gnc Meccanica di Via Montanelli a Borgo Santa Maria. Si sono introdotti all’interno del capannone forzando una porta. Poi hanno potuto agire indisturbati per l’assenza dell’allarme. In poco tempo hanno caricato, probabilmente su un furgone, un discreto quantitativo di ottone. Tanto che il titolare della ditta ha parlato di un ammanco per un valore di 15-20 mila euro. Un furto importante. Coi ladri pronti a ricettare il materiale nel mercato nero. Il furto è stato denunciato ieri pomeriggio ai carabinieri della Stazione di Borgo Santa Maria che hanno raccolto le testimonianze del titolare della ditta.