Ladri nelle auto in sosta dei bagnanti a caccia di chiavi di casa e indirizzi

PESARO - Pomeriggio al mare e ladri che razziano le auto in sosta. Un classico estivo, ma un copione sempre verde tanto che mercoledì pomeriggio sono stati segnalati alcuni episodi di furti alle macchine parcheggiate a Sottomonte, in particolare tra i sottopassi 3 e 4.Mentre i bagnanti erano in spiaggia, i ladri hanno forzato alcune portiere e si sono introdotti all’interno. Hanno ovviamente scelto oculatamente i mezzi, in particolare quelli senza allarme che potessero segnalare la loro presenza. E una volta dentro hanno cercato soldi, ma soprattutto chiavi di casa lasciate malauguratamente in auto. Hanno preso alcuni mazzi e documenti e in alcuni casi degli spicci. La preoccupazione più grande è quella che, tramite i libretti di circolazione, possano risalire alle abitazioni dei proprietari delle macchine e dunque avere un grimaldello con cui entrare in casa. Stesso timore anche per chi aveva le chiavi in auto ma non se le è viste rubare, pensando a un eventuale calco o duplicato fatto celermente. Anche perché i ladri sono stati molto delicati, hanno rimesso tutto a posto. Da fuori le auto non risultavano sottosopra, ma in condizioni normali.