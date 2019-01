I ladri all'assalto delle case, ma i proprietari li mettono in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tentativi di furto nella serata di ieri nella zona di Loreto. La polizia è stata allertata dalle stesse vittime ed è intervenuta in due abitazioni ubicate nelle vie Tocci e Guidi. L’allarme è scattato intorno alle 18 ma va detto che i ladri sono scappati senza bottino e a mani vuoti perchè i proprietari delle case hanno reagito e sono riusciti a metterli in fuga. I malviventi hanno provato a entrare cercando di forzare gli ingressi ma non si erano accorti che all’interno delle abitazioni erano presenti delle persone che non hanno esitato a gridare riuscendo a farli desistere dal loro intento. Tra l’atro si via Tocci che via Guidi qualche mese fa erano finite nel mirino dei ladri seriali che avevano imperversato tra novembre e dicembre in tutto il quartiere.