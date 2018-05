I ladri all'anagrafe rubano anche le carte d'identità in bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto nel palazzo comunale di Fiorenzuola, sede del quartiere nella notte fra il 29 e 30 aprile.Il furto al palazzo comunale è di per sé inquietante e apre a scenari investigativi più vasti. A finire nel bottino dei ladri sono state infatti 55 carte d’identità bianche, tutte numerate, contenute nella cassaforte dell’ufficio anagrafe. «La banda è riuscita ad entrare forzando una finestra dell’ambulatorio medico – così racconta il consigliere di quartiere Maurizio Baggiarini – non c’era nulla di loro interesse nell’armadietto dei medicinali e così i ladri sono passati attraverso la porta di collegamento, alla sala riunioni dove hanno preso una videocamera analogica, scardinando l’armadietto. Sono saliti poi al piano superiore, dove i danni sono stati più consistenti. Tutte le porte, compresa quella di accesso all’ufficio anagrafe sono state scardinate e pesantemente danneggiate. Nelle sale del museo i ladri hanno rotto le vetrate delle teche che contengono alcune ceramiche storiche». Con l’uso di un frullino la banda è riuscita ad aprire la cassaforte dell’ufficio anagrafe . All’interno, un fondo cassa di soli 200 euro, ma quello che colpisce è proprio il furto delle classiche carte d’identità, che la segretaria dell’ufficio teneva numerate e pronte per essere compilate.