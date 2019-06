I ladri acrobati scalano le cole e fanno il pieno di gioielli in due case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nella serata di giovedì i ladri si sono arrampicati come degli ottimi acrobati lungo le cole delle colonne sotto i palazzi di piazza Redi. Raggiunto il balcone di un primo piano, hanno rotto la finestra e sono entrati all'interno della casa. Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro cercando contanti e preziosi nei cassetti e negli armadi. Qui hanno preso soldi e gioielli per un valore di circa 3000 euro. Ma i ladri acrobati non si sono fermati, anzi sono riusciti a saltare dal balcone al terrazzo di un altro appartamento attiguo sempre al primo piano. Anche qui stesso copione. Hanno rotto la finestra e, approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno messo sottosopra la casa finché sono riusciti a trovare contanti e gioielli per circa 4000 euro di valore. Una volta rientrati a casa i proprietari hanno allertato i carabinieri.