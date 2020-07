I proprietari escono per cena, a casa entrano i ladri acrobati. Portati via oggetti preziosi e orologi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO -acrobati in azione. Il colpo è avvenuto in una zona alla periferia di Pesaro ed è successo nella prima serata di mercoledì, attorno all'ora di cena. I ladri hanno approfittato del fatto che in casa non ci fosse nessuno e anche di una finestra che è stata lasciata accostata. Per raggiungere il piano superiore dell'appartamento si sono facilmente arrampicati con agilità fino a che non sono riusciti a entrare e hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di denaro, gioielli, preziosi. Alla fine hanno trafugato soprattutto degli orologi il cui valore era ancora da quantificare. Il furto è stato scoperto solo al rientro dei proprietari.