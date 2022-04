Labrador di 40 kg cade in un dirupo, il recupero acrobatico dei vigili del fuoco

PESARO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 12.45 circa sul monte Brisighella all’interno del Parco Naturale del Monte San Bartolo per recuperare un cane di razza Labrador dal peso di circa 40 kg. caduto in dirupo ad una profondità di circa 10 mt dalla strada principale. La squadra di Pesaro intervenuta con mezzi 4x4 ha provveduto a recuperare il cane utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpine Fluviali), per poi riconsegnarlo al proprietario in ottima salute.

Ultimo aggiornamento: 16:24

