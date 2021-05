Niente sconti dal Comune malgrado le proteste: il prossimo 11 giugno parte l'isola pedonale sul lungomare

PESARO - «Nessun ripensamento sulle isole pedonali in viale Trieste, si chiude dal fine settimana dell’11 giugno. Vogliamo la zona mare senza auto, seguiamo un modello ormai diffuso in tutta Italia per le città balneari», anticipa l’assessore Belloni. Uno dei due fronti caldi emersi nel corso dell’assemblea Apa all’Alexander Museum Palace Hotel, oltre al nodo sabbia (sul quale ieri gli assessori Belloni e Vimini hanno incontrato i bagnini per accordarsi sull’utilizzo dei ripascimenti aggiuntivi a favore degli ombrelloni per le strutture ricettive), riguarda la pedonalizzazione del lato Ponente di viale Trieste a Pesaro.

Gli albergatori si sono detti contrari al ritorno delle due aree pedonali h-24, nei tratti viale Zara-Ninchi e viale Marconi-Pola su cui è invece orientata l’Amministrazione comunale. Nel corso dell’assemblea girava voce di un’ipotesi di sospensione dell’operazione, o quanto meno di uno slittamento.

Una manciata di giorni

L’assessore alla Viabilità Enzo Belloni annuncia che le isole pedonali slittano sì un po’ nel tempo rispetto agli inizi di giugno, ma di pochi giorni e senza alcuna sospensione. «Sappiamo che per i lavori di organizzazione delle isole pedonali sono necessari quattro giorni. Per questo, abbiamo pensato di non toccare niente per il ponte del 2 Giugno e pure nei giorni successivi per arrivare al primo weekend di giugno. A quel punto, inizieremo i lavori lunedì 7 giugno, per terminarli giovedì 10 ed essere pronti da venerdì 11 giugno con le isole pedonali». Belloni risponde anche ai malumori emersi all’Apa, sia sul merito del provvedimento, sia sul fatto che abbiano lamentato una mancata condivisione anche quest’anno dell’iniziativa. «Siamo una città di mare, sfido chiunque ad avere le auto che passano h-24 nella zona mare. Poi, magari, quando di notte i motorini sfrecciano lungo il viale, gli stessi albergatori si lamentano per il rumore. La condivisione c’è stata, abbiamo parlato con tutti, poi chi amministra deve fare una scelta. Abbiamo recuperato 150-160 posti auto a Villa Marina facendo un investimento per acquistare il parcheggio e riqualificare quell’area, quest’anno sono state messe risorse importanti per illuminazione, panchine, fioriere. E’ un arredo provvisorio perchè il nostro obiettivo è riqualificare nei prossimi anni tutta la zona mare, non quello di tornare indietro rispetto alla pedonalizzazione. Nell’idea progettuale che ci guida, c’è il lungomare carrabile in inverno, primavera, autunno, e pedonale in estate fino alla Fiera di San Nicola. E’ quello che succede in tutte le città di mare in Italia. Si parla sempre tanto di verde, ambiente, sostenibilità, poi quando togliamo qualche auto ci si lamenta».

L’integrazione

Integra la modifica degli spazi nella zona mare l’istituzione della Ztl in viale Trieste nei tratti compresi tra viale della Repubblica e viale Zara, tra viale Pola e viale Gorizia e nelle vie di accesso a viale Trieste da viale Trento, nello specifico: viale Lanfranco, viale Zara, viale Pola, viale Rovereto, viale Monfalcone, via Paterni. La zona a traffico limitata sarà valida dalle ore 21 alle 7 del venerdì, sabato, domenica; e dalle ore 21 della domenica alle 7 del lunedì e dei giorni festivi da giugno al quattro settembre 2021.

