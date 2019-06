Ipotesi choc dalle immagini: â€‹forse c'era Silvia alla guida dell'auto impazzita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Potrebbe non essere stato alla guida della Mazda Marco Orazietti,dopo il tremendo. Alla guida della vettura probabilmente c’era Silvia Lucarelli, la sua ragazza, morta nello schianto insieme a Roberto Carosio e Oriella Bonerba.A questo fondamentale elemento sono arrivate le indagini coordinate dal pm Giovanni Narbone e condotte dalla polizia municipale in base alle immagini raccolte dalle telecamere del posto. Più che i profili dei due giovani sono gli abiti e i loro colori che forniscono questa nuova ipotesi investigativa. Probabilmente molto più di una ipotesi. Orazietti intanto resta ricoverato all’ospedale di Torrette, è ancora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita e le sue condizioni stanno migliorando. Domani invece sarà il giorno dell’ultimo saluto a Silvia Lucarelli, la barista del sorriso. La cerimonia funebre sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Santa Veneranda, il quartiere dove la giovane è cresciuta. Per la scomparsa così tragica di Silvia resta in tutti sgomento e incredulità.