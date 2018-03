Li invita a cena per sentirsi meno sola: i ragazzi le prendono i soldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO La Divisione anticrimine della Questura ha preso in carico un esposto presentato da una signora anziana. In pratica sentendosi sola, ha lasciato che alcuni giovani del suo quartiere diventassero suoi ospiti. Un piatto di pasta, una cena calda in questo periodo di gelo invernale. Una compagnia malripagata. Perché i ragazzi, vista la debolezza dell’anziana, e la confidenza acquisita sono andati ben oltre la gentilezza. Hanno sfruttato il momento fino a diventare sempre più arroganti e chiedere soldi alla signora, che neanche a dirlo, vive sola. L’anziana prima abbozza, concede qualche soldo.Una forzatura che prima non ha il coraggio di ammettere, ma poi svuota il sacco perché diventa troppo. «Erano dei prestiti» spiegava alla Questura in un primo momento. Ma in realtà era iniziato un raggiro bello e buono. I poliziotti hanno scoperto tutto, lei ha ammesso che le erano stati spillati quei soldi. Così la Questura ha messo al riparo la donna allontanando i giovani.