Invita l'amica a bere, l'assale â€‹tenta di violentarla e la chiude in casa

PESARO - Chiusa in casa perché aveva rifiutato le sue avances. E’ la storia di due amici di vecchia data, con lui che perde le staffe e avanza proposte sessuali. Lei si nega, lui reagisce. La donna ha 52 anni, marocchina, da tanti anni a Pesaro ed è accompagnata con un pesarese. Vivono insieme da tempo, con un rapporto stabile. Ha un amico di 55 anni, tunisino, che frequenta la coppia. Anzi, a quanto riferito da lei, lui avrebbe aiutato la coppia in momenti di difficoltà portando del cibo. Insomma nulla che potesse far sospettare quanto successo ieri.