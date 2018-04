Intossicato dagli scarichi â€‹della motosega finisce in camera iperbarica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Lavora con la motosega ed è intossicato dal monossido di carbonio dello scarico: finisce in camera iperbarica. Un pesarese di 47 anni è stato inviato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Salvatore” di Pesaro al Centro Iperbarico “Iperbarica Adriatica” di Fano per intossicazione acuta da monossido di carbonio.L’uomo stava effettuando dei lavori con una motosega alimentata a benzina, quando, dopo due ore, ha cominciato improvvisamente ad avvertire capogiro e cefalea. Giunto al Pronto Soccorso di Pesaro, veniva allertato il Centro Iperbarico di Fano, che immediatamente ha organizzato una seduta di ossigenoterapia iperbarica specifica per tale intossicazione. Dopo la terapia la sintomatologia del’uomo è completamente regredita.