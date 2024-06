Marco Lanzi, candidato sindaco del centrodestra, aveva detto che si sarebbe messo in ascolto. Cosa le hanno detto i pesaresi?

«I pesaresi si lamentano per la mancanza di condivisione delle scelte da parte dell'amministrazione uscente: non si sono sentiti ascoltati, hanno subito scelte calate dall'alto. Ne è un esempio la variante in largo Tre Martiri, a Soria, con via Lungofoglia Caboto che non è stata chiusa solo per la protesta dei residenti che hanno raccolto firme e invaso il consiglio comunale a cose quasi fatte. Le persone chiedono di essere interpellate prima, almeno su questioni che le coinvolgono direttamente. È giusto che un sindaco prenda decisioni, senza inutili perdite di tempo. Ma l'ascolto e il confronto non sono inutili perdite di tempo. Devono essere i pilastri di ogni decisione. I pesaresi mi chiedono rassicurazioni in tal senso e io mi sento di poterlo garantire».

Il vostro obiettivo è convincere a votare chi ha sempre scelto il centrosinistra, “Pesaro, svolta” è il vostro slogan. Basta?

«Il nostro slogan ha un significato ben preciso. E' un invito ai cittadini a scuotere Pesaro dal torpore in cui si trova, perché possa riprendere slancio e vitalità: 70 anni di amministrazione monolitica hanno generato un sistema di potere impossibile da scardinare da dentro perché troppo consolidato e presente in ogni settore. Detta legge ovunque. Un sistema di potere che affida servizi e iniziative sempre agli stessi, con processi ormai automatizzati, mentre gli altri ricevono porte in faccia. Questo sistema chiuso impedisce alla città di aprirsi a nuove esperienze, perché soffoca l'entusiasmo di chi avrebbe idee innovative ma è escluso e non stimola chi è dentro a rinnovarsi. Per risvegliare la città dal torpore serve uno scossone ed è ciò che propongo. A coloro che hanno sempre votato per il centrosinistra dico: abbiate coraggio, votando me non tradite il Pd ma prendete le distanza da un sistema di potere chiuso e opprimente generato dal Pd e che ha inghiottito il Pd. Per scardinarlo ci vorrà tempo, ma il primo passo è l'alternanza».

Nel suo programma elettorale il sociale ha la priorità.

«Mi rendo conto di avere cambiato i paradigmi puntando sul sociale e non capisco il motivo per cui un tema così importante vada considerato terreno tradizionale del centrosinistra: un pregiudizio da sfatare. Adoperarsi per il prossimo deve essere una priorità per chiunque, ancor più per chi amministra una città. Io da sindaco vorrei essere ricordato per aver reso la vita più facile a fragili, anziani, disabili, malati, invisibili. Rendere la vita più facile alle persone fragili significa aiutarle a essere il più possibile autonome. Metterò mano al Piano delle opere per inserire interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per accelerare il Peba. E doterò i Servizi sociali delle risorse umane e finanziarie necessarie per offrire un adeguato supporto psicologico e per ampliare i servizi di spesa a domicilio e i servizi di trasporto gratuiti già offerti dalle associazioni di volontariato. Mi piacerebbe anche promuovere la nascita dei condomini over 65 con spazi comuni, ambulatori, servizi di spesa a domicilio e assistenza notturna. L'amministrazione uscente ha affrontato le tematiche sociali “alla giornata”, trattando come emergenze situazioni consolidate, pensando di risolverle con sussidi una tantum. Il sociale, invece, richiede una programmazione a lungo termine. Se dovremo tagliare in altri settori, lo faremo, perché la dignità delle persone viene prima di tutto».

Il suo stadio sociale non rischia di essere qualcosa da “libro dei sogni” per cui ha attaccato le incompiute della giunta Ricci?

«Le incompiute sono la conseguenza di una dispersione di risorse per le troppe opere annunciate. Noi ci focalizzeremo su alcune opere. Lo stadio sociale non sarà un semplice stadio per il calcio, ma sarà pensato anche come luogo di ritrovo per le famiglie, con ristorante, area benessere, negozi. Quindi, potrebbe esserci anche la possibilità di individuare degli investitori».

Tutto a mare o salva qualcosa dell'attuale amministrazione?

«L'attuale amministrazione ha continuato un progetto lungimirante e condivisibile avviato dalle amministrazioni precedenti: la rete di piste ciclabili. La ciclabile che collega Pesaro con Fano si è rivelata vincente anche per i concessionari. Lungi dall'interrompere il progetto, da sindaco mi impegno ad implementarlo ulteriormente, mettendo tra loro in rete quei tratti che al momento risultano scollegati, e a mantenere l'esistente meglio di come fatto finora».

Come primo atto da sindaco, in caso di vittoria, ha detto che vuole circondarsi di competenti. Pensa a tecnici per assessorati chiave?

«Non escludo di nominare qualche tecnico, è una possibilità che mi lascio aperta. Prima di decidere, però, attendo di valutare i nominativi che mi presenteranno i partiti, ai quali chiederò di proporre persone competenti, da attingere anche dalla società civile, non solo tra i candidati. Se tali nominativi non mi soddisfano, provvederò da me a scegliere le persone giuste, con le dovute competenze».