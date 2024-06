Il teatro e la scrittura hanno attraversato la sua vita fin da piccola, quando da bambina giocava nelle viuzze della periferia di Pesaro, la celletta di Santa Veneranda, o creava storie con la sua compagnia immaginaria. Stiamo parlando di Simona Baldelli, la scrittrice pesarese che ha portato la sua città nel cuore, rendendola protagonista di diversi suoi romanzi.

«Quando sono nata la Celletta era periferia, le strade erano tranquille e giocavamo a nascondino, 1, 2, 3 stella, a campana, senza problemi di traffico». Ma la sua fantasia creativa era già attiva: «Come molte figlie uniche avrei desiderato un fratello, ma siccome non arrivava ho creato un mondo tutto mio di amici immaginari, una intera compagnia teatrale che realizzava veri e propri spettacoli, allestimenti veri e propri, con ruoli assegnati. E continuavo a vedermeli accanto continuamente, anche quando preparavo e studiavo la mia parte, aspettavo la battuta».

Sognando, sognando

Un vero e proprio teatro nella sua cameretta: «Quando poi la mia attività si è trasformata in quella della scrittura, il mio gruppo immaginario mi è stato fondamentale per sperimentare, per immaginare prima le storie che poi avrei raccontato sulla carta. A volte si pensa che l’attività di scrittore si svolga in solitaria, ma io sono sempre stata circondata da un sacco di gente, perché per me erano reali quanto lo può essere un amico immaginario. Credo che sia un’esperienza che abbiamo fatto in molti, da bambini, quindi sappiamo che in realtà le emozioni, i giochi, le discussioni, hanno aiutato a costruirsi la propria personalità che si confronta con gli altri e credo che sia stata, per molti di noi, la prima palestra di relazioni». È ovvio immaginare che il suo sogno da bambina fosse proprio il teatro: «Volevo fare l’attrice e l’ho fatta e se c’è una cosa che posso dire di me, che mi rende anche fiera di me stessa, è che nonostante tutta la fatica e tutto ciò che questo implica, credo di non avere sogni nel cassetto, perché sono sempre riuscita a trasformare le mie passioni in realtà». Simona ha curato la direzione artistica di importanti manifestazioni a Roma e la scrittura è arrivata ancor prima di capire che era un sogno: «Credo di averli tirati fuori tutti dal cassetto, come se avessi sognato ad alta voce». A Simona piaceva andare a scuola: «Mi piaceva scrivere e leggere: arrivai in prima elementare che sapevo già leggere e scrivere perché mia madre me lo insegnò quando avevo 3 anni. La maestra era convinta che avessimo un bellissimo rapporto: secondo lei ero la sua “cocca” ed era una cosa per me insopportabile, soprattutto nei confronti dei miei altri compagni». E poi sono arrivate le medie e le superiori: «Dove ci sono “le materie” e capisci che rispetto ad alcune tu ti senti fuori come facessi parte di un universo parallelo: tipo le materie scientifiche. Ho fatto lo Scientifico e in alcuni momenti mi sono anche sentita ottusa, continuando a pensarlo per tutta la vita, fino a quando non mi sono imbattuta in quella meraviglia che è Robert Pirsig e il suo “Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta”. Mi si è aperto un mondo, perché in questo viaggio, che lui fa con il figlio e un loro amico, quando si ritrovano a dover mettere mano sul motore di una moto, Pirsig spiega la differenza tra l’intelligenza classica e quella romantica e ho capito di appartenere alla seconda, ovvero quella che non capirà mai il funzionamento del motore di una moto. Così ho fatto pace col mio cervello e da quel momento siamo andati molto d’accordo».

Tra le storie e i libri che l’hanno segnata c’è sicuramente il personaggio di Jo di Piccole donne «e se devo pensare anche al mio percorso lavorativo, che sia il teatro, la radio o anche la scrittura, sicuramente è nato lì. È stato forse il momento in cui mi sono detta “la scrittura è una cosa strepitosa e io voglio provare a far parte di questa famiglia” ancor prima di decidere che poi avrei scritto. Quando ho ricevuto il premio John Fante è stata un’emozione unica perché il suo “Aspetta primavera Bandini” mi aveva colpito particolarmente ed è stato come venire accolta dalla mia famiglia di elezione». Il suo primo spettacolo da drammaturga fu “Madrigale per voci negate”, un incrocio di donne a cui era stata negata la voce perché la loro storia era stata raccontata da uomini: da Laura di Petrarca a Desdemona. La sua carriera di scrittrice è iniziata a 50 anni, in una intensa scrittura al femminile, carica di suggestioni e riferimenti alla sua terra di origine che mai ha dimenticato.