Ingoia un ovulo di eroina: notte di urla e paura all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Notte concitata all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Un pakistano di 30 anni ha dato in escandescenze perché il personale medico di turno stava cercando di fargli espellere l’ovulo di eroina che aveva ingoiato per sfuggire ai controlli della polizia: «Lasciatemi in pace, lasciatemi in pace, non ho niente» gridava in corsia in piena notte.Tutto è iniziato qualche ora prima durante un controllo della squadra mobile della Questura di Pesaro impegnata in un’operazione antidroga sul territorio. Gli agenti hanno monitorato le vie di ingresso della città e così in stazione del treno hanno notato il pakistano di 30 anni. Un personaggio già tenuto sotto tiro perché più volte era stato visto nei luoghi dello spaccio cittadino. Il ragazzo proveniva dalla Romagna, probabilmente si era andato a rifornire di droga. Si è innervosito e alla richiesta di far vedere cosa avesse addosso, ha ingoiato in tutta fretta un ovulo di eroina di circa 30 grammi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, ma gli agenti dovevano far espellere l’ovulo dallo stomaco del migrante, così si sono recati al pronto soccorso. Una volta in pronto soccorso ha opposto resistenza e dato in escandescenze finchè, grazie a dei lassativi, ha espulso l’eroina. Con il corpo del reato è stato arrestato e portato in carcere in attesa della direttissima.