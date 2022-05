Travolto dalla motozappa con cui sta lavorando nel campo: muore agricoltore di 82 anni

PESARO - È stato travolto e ucciso dalla motozappa con cui stava lavorando il suo appezzamento di terra. Un terribile e tragico infortunio avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di Muraglia dove passa il tracciato dell’interquartieri, in strada dei Condotti. La vittima si chiamava Arcangelo Balduini e aveva 83 anni.

Con lui era presente anche la moglie che sotto choc ha tentato di soccorrere il marito dando l’allarme, ma quando sono arrivati i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco per il pensionato era già troppo tardi. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 per cause tuttora in corso di accertamento da parte degli agenti della squadra volante della polizia intervenuti sul posto per i rilievi d’uso. Arcangelo Balduini, da quanto si è appreso, era impegnato a preparare il terreno con una motozappa, uno strumento che l’uomo sapeva usare e manovrare. Non è chiaro che cosa possa essere successo all’improvviso che ha fatto virare un pomeriggio in campagna nel dramma. A quanto risulta il pensionato era impegnato in una manovra di retromarcia e la motozappa era funzionante, quando all’improvviso, l’anziano si è ritrovato praticamente in trappola, stretto tra una rete di recinzione che aveva alle sue spalle e la motozappa attiva nella retromarcia. L’uomo è rimasto bloccato mentre il manubrio della motozappa, che stava andando indietro, lo ha colpito in pieno al torace provocandone lo schiacciamento. A quel punto l’uomo è caduto a terra e, perdendo l’equilibrio, una gamba è rimasta imprigionata nelle lame rotanti del mezzo agricolo il che gli ha provocato un profondo squarcio con copiosa perdita di sangue. E’ stato a quel punto che la moglie e altri familiari sono accorsi per dare l’allarme e soccorrere l’82enne ma la situazione era già disperata. All’arrivo del 118, non c’era più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco. Una dinamica che ricorda quella di altri incidenti avvenuti anche di recente in campagna e che hanno avuto un tragico epilogo.

