Cede un controsoffitto nel cantiere della scuola: operaio all'ospedale

PESARO -Paura ieri mattina per un infortunio sul lavoro che si è verificato in viale XI Febbraio dove dall’inizio dell’estate ha riaperto il cantiere per l’adeguamento sismico, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico del liceo psicopedagogico Mamiani, sede distaccata Morselli.

L’incidente è accaduto al secondo piano dell’edificio per cause tuttora in corso di accertamento. Da quanto si è potuto apprendere l’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. All’interno erano al lavoro gli operai della squadra. All’improvviso mentre un tecnico stava lavorando al controsoffitto di un solaio, un pezzo dello stesso si è staccato e gli è finito addosso, ferendolo.



E’ scattato l’allarme e sul posto, insieme ai mezzi del 118 per trasportare il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo dove si è verificato l’infortunio con il cedimento del controsoffitto. Per fortuna pare che le condizioni dell’uomo rimasto ferito non siano particolarmente gravi. All’istituto Morselli, sono in corso lavori per un importo di 3 milioni di euro, di cui 1,3 stanziati dal Miur, 732mila di finanziamento regionale e 988mila a cura del GSE – Gestore servizi energetici. Sono ormai quasi 6 anni che il liceo psico-pedagogico di viale XI Febbraio è chiuso per lavori di riqualificazione per conto della Provincia.



